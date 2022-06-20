مسلم: تحديات الإعلام أجبرتنا على التفكير خارج الصندوق.. وللصحفيات دور مهم في نجاح «الوطن»

أكد الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الصحافة تمر حاليا بتحديات كثيرة، أهمها ضرورة إثقال المهارات التكنولوجية للصحفي، فضلا عن تحديات اقتصادية تواجه المؤسسات الصحفية.

مسلم: يجب أن يتسلح الصحفي بمهارات تكنولوجية حديثة

وأوضح مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «ستات مصر» المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، ويقدمه الإعلاميان حسين عباس وراندا فاروق، أن العمل الصحفي في الماضي كان يتم بواسطة الورقة والقلم، لكن اليوم يجب أن يتسلح الصحفي بمهارات تكنولوجية حديثة، ضاربًا المثل بمهارات «السيرش والسوشيال ميديا والتصوير والمونتاج».

وشدد رئيس تحرير «الوطن» على أهمية التفكير خارج الصندوق في العمل الصحفي، مشيدًا بالصحفيين أصحاب القدرات على التفكير والإنجاز.

وكشف «مسلم» عن عدة تحديات تواجه الإعلام، أبرزها الرد على الهجمات الشرسة ضد مصر من الجماعة الإرهابية.

مسلم: التدريب وإثقال الخبرات ضرورة للصحفيين

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن هناك تحديات تقنية وتكنولوجية تواجه الإعلام بشكل سريع، مشددًا على ضرورة تطوير وتحديث مهارات العاملين في مجال الصحافة والإعلام، وقال «لن يستطيع أحد أن يعيش بنفس المهارات لمدة عامين، رغم أن الصحفي في الماضي كان يمارس عمله لمدة 20 عاما معتمدًا على دراسته الجامعية فقط ومن هنا تأتي أهمية التدريب وإثقال الخبرات بالمهارات والدورات للتصدي لهذه التحديات».

ولفت «مسلم» لوجود تحديات اقتصادية تواجه مجال الإعلام لافتًا أن الصحف أصبحت تعتمد على المنصات من أجل مواجهة هذا التحدي مشددًا على أن جريدة الوطن قامت ببعض الاجراءات لمسايرة هذين التحديين.

مسلم: مجلس تحرير «الوطن» يضم عددا كبيرا من الصحفيات

وفي سياق متصل تحدث رئيس تحرير «الوطن» عن دور المرأة في نجاح جريدة «الوطن»، وقال إن مجلس تحرير الجريدة يضم عددا كبيرا من الصحفيات، مشيرًا إلى أنهن وصلن لهذه المكانة لاجتهادهن، مضيفًا: «عندنا مجلس التحرير فيه عدد كبير سيدات وآنسات وده مش بروش ولا شو ولا بنقوله عشان نفخر بمدا بس، لكن عشان كل واحدة فيهم بجهدها وتميزها وصلت للمكانة دي».

وأثنى «مسلم» على نرمين عفيفي الصحفية في «الوطن»، التي كانت ضيفة البرنامج، للحديث عن موضوعات صحفية لها، لاسيما ملف أسر الشهداء وتغطية مبادرة «حياة كريمة»، لافتًا أن نشاط صحفية «الوطن» أثناء دراستها الجامعية كان له دور كبير في منحها الخبرة وتوسيع دائرة علاقاتها ومصادرها الصحفية.

رئيس تحرير «الوطن»: نظامنا المؤسسي يفرز المتميزين

وأكد «مسلم» أن النظام المؤسسي بجريدة «الوطن» استطاع فرز الصحفية نرمين عفيفي وتميزها باعتبارها من المتميزات ولديها دأب ومهارة، لافتًا إلى أنها تؤدي أعمالا إضافية، بجانب عملها الأساسي، مشيدًا بسلسلة الموضوعات الصحفية لها عن أسر الشهداء وتعمقها في هذا الملف الإنساني الهام.

وأعرب رئيس تحرير «الوطن» عن اعتزازه بوجود «نرمين» ضمن صحفيات «الوطن» وفي منظومة العمل بالجريدة خلال السنوات الماضية.

وكشف «مسلم» عن تقليد سنوي متبع في «الوطن» احتفالًا بـ«يوم الفتاة العالمي»، حيث تتولى فتاة رئاسة تحرير «الوطن» والاشراف على العمل وإخراج الجريدة الورقية وإدارة العمل في الموقع الإلكتروني، لافتًا أن «الوطن» تنفرد بهذا التقليد، وقال: «كل سنة في يوم الفتاة العالمي بسيب مكتبي لأحد فتيات الوطن يشرفن على الشغل في الجرنال ويديروا الموقع، بقالنا 4 سنين ومتفردين بهذا التقليد».