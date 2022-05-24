مسلم: قدمت مقترحا للحوار الوطني لوضع ميثاق شرف بين السياسيين لمنع التواصل مع تنظيم الإخوان الخائن

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بطرح الرئيس عبد الفتاح السيسي فكرة الحوار الوطني، وأكد أنها ساهمت في فتح آفاق جيدة.

وأضاف رئيس تحرير «الوطن» خلال حواره في برنامج « آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على شاشة «النهار»: «الناس شهيتها اتفتحت للحوار وهذا الأمر لم نره منذ فترة طويلة ولم يكن بهذا الزخم، فإطلاق الحوار الوطني أحدث زخما جيدا وكبيرا في توقيت جيد».

ولفت «مسلم» إلى أنه لاحظ خلال حضوره مؤتمر الشباب وصناعة التغيير، للهيئة القبطية الإنجيلية، وجود عدد هائل من الشباب يشارك ويطرح آراء ويملك رؤية وأمل في المستقبل.

مسلم: المشكلات أمر طبيعي لدولة تنمو.. وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة دليل إننا «ماشيين صح»

وتابع «مسلم» قائلا إنه تقدم بمقترح للحوار الوطني لوضع ميثاق شرف بين السياسيين لمنع التواصل مع تنظيم الإخوان الخائن، وأدعو الأحزاب والقوى السياسية إلى التوصل إلى ميثاق يمنع التعاون مع الاخوان.

وأضاف أن البعض يتوقع ترديد مصطلحات منها «عقد اجتماعي جديد» في وصف الحوار الوطني، وكأننا سنردم على كافة الإنجازات التي تمت خلال الـ 8 سنوات الماضية ونبدأ من جديد، وهذا غير صحيح، فالسنوات الماضية تم العمل خلالها على حل مشاكل العشوائيات، وهذا يُعد إنجازا كبيرا جدًا، فضلًا عن حل مشكلة الكهرباء والطاقة، وأصبح لدينا فائض منها، وكذلك العمل على تطوير الطرق والموانئ والسكك الحديدية، وحقق قطاع النقل طفرة كبيرة، وكذلك مجالي الزراعة والإسكان في مشروعات مثل الريف المصري ومستقبل مصر.

وأكد أن المشكلات أمر طبيعي لدولة تنمو مثل مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات كثيرة دليل إننا «ماشيين صح».

وأكمل «مسلم» حديثه بالقول: «اللي اتعمل كتير جدًا، هل كفاية؟ لا، اللي اتعمل كويس، بس هل هو الأمثل؟ أكيد مش الأمثل، وأكيد أي حد ممكن يضيف، من هذا المنطلق أنا شايف الحوار الوطني».

مسلم: السيسي أعاد بناء دولة في 8 سنوات.. ومشاكلنا في التجويد

وأكد رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ أن مصر في 2013 كانت بلا أمن ولا بنية أساسية أو أموال أو اقتصاد، والرئيس عبد الفتاح السيسي تمكن خلال 8 سنوات من إعادة بناء دولة قوية بكل مفرداتها، سواء عسكريًا أو بنية أساسية أو على مستوى الأمن والاستقرار وتحسين المرافق، موضحا أن لدينا بعض المشكلات في التجويد مثل أن الصناعة لم تزدهر بالشكل الأفضل، والتعليم لم نجني ثماره حتى الآن، فضلًا عن حاجة الدولة إلى بذل جهود أكبر في ملف جذب الاستثمارات من الخارج.

مسلم: هل مجتمعنا كان يتحمل منذ 2014 انتظار 14 سنة لإنجاز مشروع التعليم قبل المشروعات القومية؟

وتابع «مسلم» قائلا إن كل مواطن له الحق في أن يقول رأيه، فالاختلاف على الأولويات، و«البعض كان يريد من الرئيس السيسي أن يبدأ بمشروعات في التعليم، وهو مشروع جبار، بس بياخد 14 سنة، هل هذا المجتمع كان يتحمل 1.6 مليون راجعين من ليبيا وآخرين من الخليج بدون مشروعات قومية توفر فرص عمل لهم، هل كان المجتمع يتحمل العمل بدون مشروعات قومية؟».

مسلم: العاصمة الادارية أحيت كل المناطق حولها مثل العبور والشروق.. والدولة مدفعتش فيها مليم

وأوضح رئيس تحرير «الوطن» أن نسبة البطالة تراجعت وهذا يُعد إنجازا مهما، وقال: «الناس دي كانت هتنزل في الشارع لو مفيش مشروعات قومية، كمان سعر المتر في العلمين كان بيزيد من شهر للثاني، مش من السنة للسنة، ممكن نلاقي المتر مثلا النهاردة بـ 20، بعده نلاقيه بـ 22، وده مكسب للدولة المصرية، وعندما تم إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة زادت أسعار الأراضي في عدة مدن جديدة مثل العبور والشروق والمستقبل».

وواصل رئيس تحرير جريدة «الوطن»، حديثه بأن العاصمة الإدارية لم تُكلف الدولة في بنائها أي شيء، و«مدفعتش فيها مليم»، بل تحقق دخل للدولة برفع أسعار المناطق المجاورة للعاصمة، كما أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت جاذبة للسكان والاستثمار بفضل البنية التحتية.

مسلم: المشروعات القومية هدفها بناء دولة حديثة تضاهي دول العالم المتقدم

وأشار «مسلم» إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحات عديدة في «تكافل وكرامة»، وحملة «100 مليون صحة»، والقضاء على فيروس سي، ولا توجد أسرة في مصر إلا واستفادت من هذه المبادرات ومن مشروع قومي تم إنشاؤه، مؤكدًا أن المشروعات القومية هدفها بناء دولة حديثة تضاهي دول العالم المتقدم، والنقد يجب أن يكون أكثر موضوعية.

وأوضح أن مصر كان لديها استشراف بالمستقبل، وتم إنشاء صوامع جديدة لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من المحاصيل الاستراتيجية، واستطاعت الدولة تخزين الذرة والقمح لمدة تكفي 6 شهور، « قبل كده كان يدوب يقضوك 3 شهور»، فضلًا عن أن التخزين يتم بطريقة علمية.

مسلم: يجب مناقشة الانتقادات الجادة وليس فقاقيع الهوا

وشدد «مسلم» على أنه لا يصح الانسياق وراء فقاقيع الهواء والمطالبات بعدم العمل في المشروعات القومية، وقال «كان عندنا فوضى وإرهاب ومشاكل كتير جدًا، والناس كانت فقدت الأمل في الدولة، بس دلوقتي عندها أمل في مصر، والأزمة الاقتصادية اللي تمر بها مصر الآن هي عالمية ويمر بها العالم أجمع».

مسلم: الدولة نجحت في استعادة ثقة المواطن وبث الأمل

وتابع «مسلم» حديثه قائلا إن الدولة نجحت في استعادة ثقة المواطنين وبث الأمل فيهم، وقال: «مصر حققت اكتفاء ذاتي في بعض المنتجات مثل الألبان والفاكهة وقريبًا الأسماك، وواجهت أزمات عالمية مثل جائحة كورونا دون شعور المواطن بالتأثر، كما أن الرئيس السيسي طرح رؤية خلال أيام حول حجم التبرع الذي يقوم به المواطنين للمحتاجين، الناس اللي بتتبرع، الخير في مصر كتير، وحجم الأموال للجمعيات كبير جدا، الناس كلها خيرة، بدل ما تتبرع و توزع 20 ألف جنية على كذا واحد، ندي للناس بقرة متطورة، تفيده وتفيد الإنتاج وتعلمه إزاي يشتغل وينتج، ومؤسسة مصر الخير عملتها من كام سنة».