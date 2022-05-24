مناقشة مشروع تخرج طلاب الإعلام بجامعة «فاروس» بحضور «مسلم»

بدأت كلية الاعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس، في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مناقشات وتحكيم مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة، تحت إشراف الدكتورة عزة عثمان، عميد الكلية، وبمشاركة نخبة من الكتاب والصحفيين وخبراء الإعلام.

«مسلم والقصاص ومحمود» ضمن لجان تحكيم مشروعات التخرج

وشارك في تحكيم مشروع تخرج طلاب السنة النهائية بقسم الصحافة، في كلية الإعلام بجامعة فاروس، الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير جريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي علي محمود، مدير تحرير بوابة الأهرام الإلكترونية.

وناقش أعضاء لجنة التحكيم الطلاب في مشروع تخرجهم بعنوان «تكنوحياة»، وهو عبارة عن مجلة وموقع إلكتروني متخصص في مجالات التكنولوجيا المتنوعة.

«مسلم» لـ «طلاب الإعلام»: عليكم التمسك بالحلم والمعافرة

ووجه الدكتور محمود مسلم عدداً من النصائح لطلاب الفرقة الرابعة، منها ضرورة التمسك بالحلم والمعافرة، وعدم الإنصات لكلمات الإحباط، والإصرار على مواصلة الحلم حتى تحقيقه، مع ضرورة القراءة والتزود بالكثير من المهارات الخاصة بالتكنولوجيا، في ظل التحول الرقمي، مع الإلمام بكافة المهارات الصحفية، كما حرص على تقديم التهنئة للطلاب على تخرجهم والانضمام إلى «مهنة البحث عن المتاعب».

ومن جانبه، أكد الكاتب أكرم القصاص ضرورة الاهتمام بكافة فنون العمل الصحفي، والتأكيد على القراءة، والحصول على أكبر قدر من المعلومات، خاصةً في ظل التحول الرقمي، مع الاهتمام بمبادئ العمل الصحفي والإعلامي.

وأشاد الكاتب علي محمود بقيام الطلاب بالإخراج الصحفي لمجلة مشروع التخرج، وبذل الكثير من الجهد، والقيام بتنفيذ موقع إلكتروني للمجلة، ومحاولة استخدام الوسائط المتعددة.

عميد إعلام فاروس: تنمية الوعي المجتمعي

وقالت الدكتورة عزة عثمان، عميد كلية الإعلام بجامعة فاروس في الإسكندرية، إن المجلة تهدف إلى تنمية الوعي المجتمعي بالتطور التكنولوجي، وإبراز الجانب الإيجابي للتكنولوجيا، مع عرض حلول لسلبياته، بالإضافة إلى كيفية توظيف التكنولوجيا في الزيادة الإنتاجية، وذلك من خلال توبيبات «الخدمات - التقنيات - الصحة والثقافة والفن».

وتم إنتاج مشروع «تكنوحياة» في معامل الكلية، ضمن مبادرة «مشروعك بايدك»، التي تم إطلاقها، ليتمكن الطلاب من القيام بكافة تفاصيل العمل الإعلامي والصحفي، بدايةً من الكتابة، وصولًا إلى الإخراج الصحفي، ليكون بمثابة تدريب عملي بأيدي الطلاب، تحت إشراف عميدة الكلية.

وكرمت كلية الإعلام بجامعة فاروس أعضاء لجنة التحكيم، بعد الانتهاء من مناقشة مشروع التخرج لطلاب قسم الصحافة.