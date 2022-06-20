أول تعليق من جامعة المنصورة حول مقتل طالبتها: خارج الحرم

نشر الأستاذ الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بيانا مهما حول واقعة مقتل إحدى طالبات الجامعة، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

الحادث خارج أسوار الجامعة

وأكدت جامعة المنصورة من خلال البيان على أن حادث مقتل إحدى الطالبات تم خارج أسوار الجامعة، بالقرب من أحد البوابات، وتم القبض فورا على المعتدي من قبل قوات الشرطة المتواجدة أمام بوابة الجامعة.

تفاصيل البيان

وتضمن البيان: «بالإشارة إلى ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد طلاب جامعة المنصورة بالتعدي على زميلته بآلة حادة، وتهيب الجامعة بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما تنشره حول الحادث حتى لا تثير الذعر بين الطلاب وأسرهم».