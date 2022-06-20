تحريات حادث مقتل نيرة طالبة جامعة المنصورة.. وكاميرات المراقبة ترصد الواقعة

توصلت تحريات وحدة البحث الجنائى بمديرية أمن المنصورة إلى أن الفتاة التى تعرضت للذبح أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة في محافظة الدقهلية صباح اليوم على يد أحد الأشخاص، هى نيرة أشرف عبد القادر من مدينة المحلة بمحافظة الغربية طالبة بالفرقة الثالثة بقسم الإجتماع بكلية الأداب بجامعة المنصورة، حيث كانت على معرفة سابقة بالطالب قاتلها وهو «محمد عادل»، حيث كانوا معا في الثانوية العامة والكلية إضافة إلى إنهما الاثنين من الغربية.

التحقيقات الأولية

وتبين من التحقيقات الأولية أن الطالبين كانا قادمين معا من محافظة الغربية إلى كلية الآداب بجامعة المنصورة، وأنهما طالبين في الفرقة الثالثة بقسم الاجتماع في كلية الآداب، جامعة المنصورة

تفاصيل الواقعة

وكانت فتاة لقيت مصرعها صباح اليوم ذبحا بسلاح أبيض «سكين» أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، على يد شاب أثبتت التحريات أنه يدعى «محمد عادل محمد» من محافظة الغربية وذلك إثر مشادة كلامية بين الإثنين داخل ميكروباص كان ينقلهما إلى الجامعة.

وأفادت التحريات أن الطالب بكلية الأداب جامعة المنصورة قرر الإنتقام من الفتاة بعد المشادة وسدد لها طعنات، إحداها الذبح من الرقبة، وجرى نقلها لمستشفى المنصورة المركزى لتلفظ أنفاسها الأخيرة وقد سجلت كاميرات جامعة المنصورة الواقعة.

وتلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة، بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن طالبة جامعة المنصورة بها، وقام بذبحها قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب، وذلك أمام بوابة «توشكى» لجامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة.