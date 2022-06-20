شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة لنيرة طالبة جامعة المنصورة

جريمة بشعة شهدتها جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، حيث قُتلت طالبة بكلية الآداب على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، وتحديدًا أمام بوابة توشكى، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

التفاصيل الأخيرة لطالبة المنصورة

وأكد أحد شهود العيان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطالب طعن الطالبة نيرة بوحشية في بطنها عدة طعنات قاتلة، وعندما تجمّع حوله المواطنون حاول طعن نفسه، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب إمساكهم به.

وأضاف أحد شهود العيان أنه تأثر كثيرًا بما حدث للفتاة، خاصة أنه رأى الواقعة بعينه، وكان مشهدًا صعبًا للغاية، وتمنى أن ينال الجاني أقصى عقوبة.

من هو المتهم ومن هي المجني عليها؟

وكان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة من طلاب جامعة بقيام أحد الطلاب بإخراج سكين وطعن زميلته بها، قبل قيام الأهالي بالإمساك به والاعتداء عليه بالضرب أمام جامعة المنصورة من ناحية حي الجامعة، وانتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى موقع الحادث.

وتبين أن الطالبة تُدعى نيرة أشرف محمد، طالبة في قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة المنصورة، ومقيمة بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والطالب المتهم يُدعى محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله، 21 سنة، طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأثبتت التحقيقات الأولية أن الطالب طعن الطالبة «نيرة» أمام بوابة الجامعة بسكين، قبل أن يتمكن الأهالي وطلاب جامعة المنصورة من الإمساك به.

ونُقلت جثة المجني عليها لمشرحة المستشفى الدولي، فيما نُقل الطالب لمستشفى الطوارئ الجامعي بعد محاولات الأهالي الفتك به.