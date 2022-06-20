تحقيقات جريمة طالبة المنصورة: المتهم كان يعشقها بجنون.. ويحتفظ بـ290 صورة لها

كشفت التحقيقات مع الطالب «م. ع" 21 سنة، المتهم بقتل زميلته الطالبة "ن.ا" 20 سنة نحرًا أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة أن المتهم يعاني اضطرابات نفسية، وأنه كان يعشق المجنى عليها عشقًا مرضيًا، دفعه لمطاردتها في كل مكان وإهمال دراسته، حيث كان يقضي معظم وقته في كلية المجني عليها، وتخلف عن حضور امتحان مادتين فى امتحانات نهاية العام بكلية التجارة.

خناقة قرية ميت عساس

ووفقًا لما كشفته التحريات والتحقيقات فقد أشار المتهم للمجنى عليها بعلامة الذبح في الأوتوبيس الذي كان يقلهما من مدينة المحلة إلى جامعة المنصورة، حيث تشاجر معها خلال ركوب الأوتوبيس معها أم قرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، أثناء توقف الأوتوبيس لأحد الطلبة على الطريق، بعد رفضها دفعه الأجرة لها، وتقربه منها.

290 صورة للمجنى عليها على هاتف المتهم

كما كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم يحب المجنى عليها من طرف واحد، وأنه كان حزينًا على الدوام بسبب رفضها له، وهو ما دفعه لمطاردتها في كل مكان، وتعقبها على وسائل التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه بفحص هاتفه تبين وجود 290 صورة للمجني عليها على هاتفه، قام بتحميلها من حساباتها علىى فيس بوك وإنستجرام قبل أن تقوم بعمل حظر له.

7 شهود عيان

من جانبها تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة من موقع الجريمة، كما قامت باستدعاء 7 شهود عيان بينهم 3 قاموا بالتعدي عليه فور ارتكاب الحادث، وتم إرسال السكين المستخدم في الحادث إلى المعمل الجنائي لرفع البصمات، وتحليل عيّنات الدماء الموجودة عليه، وتوالي النيابة التحقيق مع المتهم تمهيدًا لإصدار قرار بحبسه على ذمة القضية.