جثمان «نيرة» طالبة جامعة المنصورة يصل للمشرحة وأسرتها تسافر لاستلامه «صور»

سادت أجواء هادئة أمام مشرحة المنصورة، حيث يرقد جثمان الطالبة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، والتي أنهى زميلها حياتها اليوم، بعد طعنها بسكين أمام المارة في الشارع.

تحقيقات واقعة طالبة جامعة المنصورة

فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاتها حول واقعة مقتل طالبة جامعة المنصورة، على يد زميلها، وكذلك معاينة جثمان الطالبة المتوفية داخل المشرحة، وإبلاغ أهلها من أجل التحقيقات مع طلب تقرير الطب الشرعي حول الجثمان.

وخيّم الحزن على أهالي محافظة الغربية، وتحديدًا مدينة المحلة الكبرى، بعد وصول خبر مقتل نيرة أشرف ابنة المحلة لأهلها، حيث بدأ الصراخ والبكاء والعويل في الشارع الذي تسكن فيه الفتاة، بالتزامن مع سفر أسرتها لاستلام الجثمان، واستكمال التحقيقات.

تفاصيل جريمة جامعة المنصورة

كانت مدينة المنصورة شهدت جريمة بشعة، صباح اليوم، إذ لقيت طالبة في جامعة المنصورة مصرعها على يد زميلها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، ونُقلت جثة فتاة آداب المنصورة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.