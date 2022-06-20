رد صادم من المتهم في «الريف الأوروبي» على سؤال بأي ذنب قتل الصغيرين؟

تستكمل «الوطن» نشر أقوال المتهم «عاطف.م.أ»، المتهم بمقتل 5 أشخاص داخل أحد المزارع في منطقة الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميًا بـ«واقعة الريف الأوروبي»، والتي تضمنت محاكاته لما ارتكبه بحق مزارع وابنتيه وحفيديه، أمام النيابة العامة، بعد أن خضع لجلسة تحقيق كاملة.

كشف المتهم فيها عن نيته التي دفعته لارتكاب الجريمة البشعة، التي شغلت الرأي العام، في الأيام القليلة الماضية، بينما أحيل إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في الكيلو 10.5، لتكون أولى جلسات محاكمته 2 يوليو من الشهر الجاري.

بماذا رد المتهم على سؤال بأي ذنب قتلت الصغيرين؟

وقال المتهم، خلال الإدلاء بأقواله، أمام جهات التحقيق في القضية، التي حملت رقم 2290 لسنة 2022، والمقيدة برقم 476 لسنة 2022 كلي السادس من أكتوبر، إنّه بعد التخلص من المجني عليه، عادل وابنتيه هناء ومنار، لاحق الصغيرين «الطفلة شهد، والطفل مروان».

رد المتهم على سؤال «بأي ذنب قُتلا»، أكد أنه لو كان هناك المزيد من الأسرة لزاد وانتقم منهم، لأنه خشي افتضاح أمره لو تركهما على قيد الحياة، مشيرا إلى أنّه عقب انتهائه من الأسرة عاد للحجرة التي كان بها المجني عليها «منار» فرأى تغير موضعها، فسدد إليها طعنتين أخريين لقتلها، ولم يتركها إلا جثة هامدة.

هرب بحجة وجود خلاف محتدم بين أفراد أسرته ببلدته

وأشار المتهم، خلال التحقيقات، إلى أنه عاد للمجني عليها «هناء» وسدد لها طعنات أخرى في أماكن متفرقة من جسدها؛ للتأكد من مفارقتها الحياة، والتي ترك بجوار جثمانها عن السكين المستخدم في الواقعة، ثم أزال ما ألم به من أثار تلوثات دماء المجني عليهم عليه، واستبدل ملابسه بأخرى.

وغادر مسرح الجريمة بمعاونة أحد الأشخاص بعد أن تحيل عليه بوجود خلاف محتدم بيي أفراد أسرته ببلدته ورغبته في سرعة إدراكه.