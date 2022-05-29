عاجل.. لحظة مغادرة مرتكب مذبحة الريف الأوروبي مسرح الجريمة بعد تمثيلها «فيديو»

التقطت عدسة «الوطن»، مقطع فيديو يوضح لحظة مغادرة المتهم مرتكب مذبحة الريف الأوروبي، مسرح الجريمة داخل فيلا في الشيخ زايد، بعد أن مثّل جريمته أمام جهات التحقيق، وسط حراسة أمنية مشددة، واستمر تمثيل المتهم لجريمته أكثر من 4 ساعات، شرح خلالها كيفية تنفيذها وقتله الضحايا الخمسة ذبحا بالسكين.

كشف غموض الواقعة

تمكنت أجهزة الأمن، من كشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها بعد أقل من 24 ساعة علي وقوع المذبحة، وتم القبض على المتهم في سوهاج بصعيد مصر، ثم اقتياده إلى قسم شرطة الشيخ زايد، واعترف بجريمته عقب القبض عليه.

وكشف المتهم، عن تفاصيل جديدة خلال استجوابه أمام فريق البحث الجنائي، وأضاف: «كنت متجوز الكبيرة على السنة، يعني قريت أنا وهي الفاتحة دون علم والدها عشان لما اتقدمت رفضني، وحصل بينا علاقة، وأختها الصغيرة شافتنا في وضع غير لائق»

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وأضاف المتهم، خلال اعترافه أمام فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أنّه ألح على الأخت الصغيرة كي لا تخبر والدها وأسرتها بعلاقته بشقيقتها الكبيرة فوافقت.

وتابع المتهم في اعترافاته أمام فريق البحث الجنائي، أنَّه كان يشتري الأقراص المنومة ويضعها في الشاي للفتاة الصغيرة كي لا تشاهده وشقيقتها، موضحًا: «آخر مرة دخلت علينا البنت الصغيرة، ولما شافتنا طلبت منها ما تحكيش لأبوها، أول ما أبوها جه حكت له، هجم عليا بالسكينة والبنت الصغيرة قعدت تضرب فيا، ومسكت السكين من أبوها وضربته، وخدتها منه وقتلته وضربت الباقي كلهم، حتى حبيبتي، عشان قتلت أبوها، وخفت تفضحني وهربت على سوهاج».

وكشف المتهم أنّه كان تحت تأثير المخدرات وقت ارتكابه الجريمة، وأنّها المرة الوحيدة التي تعاطى فيها مخدرات، وهرب بعدها إلى سوهاج.