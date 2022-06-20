المتهم في واقعة الريف الأوروبي: «لو لقيت ناس أكتر كنت انتقمت منهم»

اعترف «عاطف.م.أ»، المتهم بمقتل 5 أشخاص داخل أحد المزارع في منطقة الشيخ زايد، والمعروفة إعلاميًا بـ«واقعة الريف الأوروبي»، باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة حول أسباب ارتكابه تلك الواقعة المأساوية التي راح ضحيتها مزارع وابنتيه وحفيديه، التي شغلت الرأي العام في الأيام الماضية.

المتهم: «لو لقيت أكتر كنت انتقمت منهم»

وجاءت أقوال المتهم أمام جهات التحقيق، بأنه ما أوغره في صدره قبل المجني عليه وأسرته من ضغينة لرفض مصاهرته، رأى التدبير لإسلال سخيمة قلبه منهم بتخطيط تخديرهم للتعدي على المجني عليها «هناء» بمخدر اشتراه وأقراص أخرى وضعها في شرابهم للنيل من سمعتهم، إلا أنه إثر إدراك المجني عليه عادل علي إبراهيم، له بسوء ما فعل بابنته المجني عليها منار عادل.

المتهم يدلي باعترافات تفصيلية

وقال المتهم، بحسب ما جاء في نص اعترافاته، إنه جلب سكينا واجه به المجني عليه، وعمد إلى التعدي عليه بواسطته في عنقه؛ لقتله ومن بعده سائر المجني عليهم، فأمعن في الإساءه إليهم، بنحر عنق المجني عليه وطعنه عدة طعنات بالصدر والبطن، ثم لاحق المجني عليها هناء وتعدى عليها بطعنة في الظهر ثم سدد إليها أخرى في الوجه.

وأضاف أنه بعد ذلك أجهز على المجني «منار»، والتي تمكن منها بتسديد عدة طعنات في أماكن متفرقه من جسدها.