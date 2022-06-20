التحريات الأولية في واقعة قتل فتاة المنصورة: «المتهم بيتعاطى استروكس»

جريمة مؤلمة شهدتها محافظة الدقهلية اليوم، وهي مقتل نيرة أشرف، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية الآداب جامعة المنصورة، على يد محمد زميلها في الجامعة أمام بوابة «توشكى».

تحريات النيابة العامة ورجال الشرطة

وتوصلت تحريات النيابة إلى أن نيرة كانت في طريقها إلى جامعة المنصورة صباح اليوم قادمة من المحلة، وفوجئت بوجود محمد زميلها في السيارة التي تستقلها، وحدثت مشادة بينهما في الأتوبيس بعدما حاول دفع الأجرة الخاصة بها ورفضت ذلك، وبعد نزولهما من السيارة أمام الجامعة استمرت المشادة الكلامية بينهما وفجأة أخرج المتهم سلاحه الأبيض وطعن نيرة في ثوان معدودة.

تحليل عينة من دماء المتهم

وكشف مصدر أمني لـ«الوطن» أنه جرى تحليل عينة من دماء المتهم للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه، حيث تشير التحريات الأولية إلى أن المتهم يتعاطى مخدر الاستروكس، وسبق أن حدثت بينهما عدة مشاكل سابقة وتعدى عليها في محل إقامتها التابع لقسم شرطة المحلة أول بمدينة المحلة الكبرى.

وأوضحت التحريات، أن المتهم كتب عدة منشورات على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي عن الضحية نيرة قبل ذلك، إلى أن تدخل الأهل وعقدوا جلسة عرفية وتم بعدها حذف المنشورات التي قام المتهم بنشرها.

وأكد شهود العيان، أن المشادة بدأت بسبب رفضها دفع المتهم الأجرة لها في السيارة القادمة من المحلة إلى المنصورة، وكانت المفاجأة أنه نحرها بعد النزول من السيارة، وسبق ذلك عدة طعنات وجهها للضحية.