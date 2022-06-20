عاجل.. والد «نيرة» لـ«الوطن»: «المتهم مجنون بحب بنتي وعملنا فيه أكتر من محضر»

كشف والد الطالبة نيرة أشرف «طالبة المنصورة»، ضحية القتل على يد زميلها كواليس اللحظات الأخيرة في حياتها قبل مقتلها بلحظات على يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة.

والد طالبة المنصورة: المتهم مجنون بحبها

وقال والد طالبة المنصورة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، «في ليلة الواقعة كانت بتتعامل طبيعي جدًا واتعشت معانا ونامت، وفي الصبح جهزت شنطتها وأخدت قلم، وأمها ادتلها قلم زيادة، ومشيت على جامعتها طبيعي وماكانش حد متوقع إنه ممكن يحصل كده ليها نهائيًا».

3 محاضر ضد المتهم

وأضاف والد الضحية: «المتهم بقاله سنتين بيضايقها، وكان مجنون بحبها واشتكينا وعملنا محضر في مباحث الإنترنث، وعملنا محضر في قسم أول، ومحضر في قسم ثاني».

وأمر النائب العام بالتحقيق العاجل في واقعة مقتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة، واستجواب المتهم فيها، والتصرف قانونًا بها.

كانت النيابة العامة تلقت، اليوم، إخطارًا من الشرطة بوفاة طالبة المنصورة، بعدما نحرها بسكين أمام بوابة جامعة المنصورة، وأُلقي القبض عليه متلبسًا بالجريمة وبحوزته الأداة المستخدمة.

النيابة تعاين مسرح الجريمة

وعاينت النيابة مسرح الجريمة، وضبطت كاميرات المراقبة في محيط مكان الحادث، التي سجلت الواقعة، ولاحظت آثار دماء المجني عليها في المكان، وانتدبت النيابة الأدلة الجنائية لرفع الآثار لفحصها.