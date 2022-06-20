أول تحرك برلماني بعد مقتل طالبة المنصورة

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي، بإيجاد آلية يمكن من خلالها الكشف عن الصحة النفسية للطلاب قبل الالتحاق بالجامعات والمعاهد وطوال فترة الدراسة وذلك للتأكد من سلامتهم النفسية.

الجريمة البشعة تحتاج منا إلى اليقظة

وأكدت النائبة ريهام عفيفي أن الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها طالبة جامعة المنصورة، والتي وقعت أمام أسوار الجامعة تحتاج منا إلى اليقظة والانتباه لخطورة وتمادي ظاهرة العنف بين طلاب الجامعات خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين، إلى وجود العديد من الفيديوهات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتي توضح وقوع العديد من المشاجرات بين طلاب الجامعات داخل الحرم الجامعي.

وقالت: «هذه المرة نحن أمام جريمة قتل وقعت أمام مرأى ومسمع من الجميع، الأمر الذي يحتاج منا سرعة التحرك وبحث الظاهرة من خلال المراكز المتخصصة».

يجب إعداد دورات لتأهيل طلاب المدارس والجامعات خلال فترة الإجازة الصيفية

وشددت النائبة ريهام عفيفي على ضرورة إعداد دورات لتأهيل طلاب المدارس والجامعات خلال فترة الإجازة الصيفية على احترام الآخر بهدف نبذ العنف، لا سيما أن هؤلاء الشباب هم أمل المستقبل.

كانت طالبة بكلية الآداب في جامعة المنصورة، قد لفظت أنفاسها الأخيرة، بعد قيام زميلها بتوجيه طعنات نافذة لها بالرقبة أمام بوابة الجامعة.