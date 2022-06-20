عصام السقا عن حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة: «بني آدمين منزوعين الدين»

تفاعل الفنان عصام السقا مع حادث مقتل طالبة جامعة المنصورة، اليوم، على يد زميلها أمام بوابة توشكى بالجامعة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وحذر عصام السقا متابعيه من مشاهدة المقطع المؤلم الذي يرصد لحظة قتل الطالبة، قائلا: «يابخت أي حد مشافش فيديو جامعة المنصورة، ربنا يرحمها ويصبر أهلها، نصيحة اللي ما شافش الفيديو، بلاش يتفرج عليه».

وكتب عصام السقا في منشور آخر: «بني آدمين منزوعين الإنسانية والعقل والدين، رحم الله طالبة المنصورة وأسكنها فسيح جناته».

تفاصيل حادث مقتل طالبة بالمنصورة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطعا مصورا للحظة قتل شاب لزميلته أمام باب جامعة المنصورة، حيث سقطت الفتاة وسط حالة من الذعر انتابت الطلبة الموجودين في المكان آنذاك، فيما أمسك آخرون القاتل واعتدوا عليه بالضرب لحين وصول قوات الشرطة.

القاتل يتعاطى الاستروكس

وكشفت مصادر أمنية، أن القاتل يتعاطى مخدر الاستروكس، وسبق وافتعل أكثر من مشكلة مع القتيلة، ما تسبب لها في مشاكل عدة بمحل إقامتها بمدينة المحلة الكبرى، لافتة إلى أنه أصيب بكدمات وجروح بمنطقة القفص الصدري جراء الاعتداء عليه من الطلبة الذين انتفضوا لزميلتهم التي سقطت وهي تنزف في دمائها.

وأوضحت المصادر، أن المتهم بقتل الطالبة افتعل معها مشكلة داخل الأتوبيس الذي كان يقلها إلى الجامعة، وذلك لرغبته في الجلوس بجوارها وسداد قيمة الأجرة لها، ليحتد الركاب عليه، وبمجرد وصول الأتوبيس للجامعة نزلت الفتاة لتجري منه، فطاردها الشاب وسدد لها طعنتين في صدرها.