اختفاء حسابات طالبة جامعة المنصورة من على السوشيال ميديا ومطالب بحذف الصور

حذف العديد من أقارب وأصدقاء طالبة جامعة المنصورة، صورها من منشوراتهم على صفحات التواصل الاجتماعي وإزالة الإشارة إليها «المنشن» بمنشوراتهم، واكتفت المنشورات بطلب الدعاء لها.

اختفاء حسابات نيرة

بينما تم قفل حسابات طالبة جامعة المنصورة «نيرة» على مواقع التواصل الاجتماعي منذ دقائق، فيصبح البحث عنها سلبيا، بينما نتيجة النقر على رابط الصفحات، غير موجود.

مطالب بحذف حسابها وصورها

وكان قد طالب بعض صديقاتها، أصحاب المنشورات بحذف صور وحساب طالبة جامعة المنصورة «نيرة» من خلال التعليقات، موضحين أنهم مقربون منها ويريدون حذف كل ما هو خاص بها.

بينما أوضح أحد أصدقاء «نيرة»، لـ«الوطن»، أن عائلتها لا تريد الحديث مباشرة عن الحادث وتفاصيله والأمر بيد النيابة، وأن قفل حساباتها للحفاظ على خصوصياتها، ويعتقد أن يكون قام بذلك إحدى شقيقاتها، أو صديقاتها المقربات.

أحداث الواقعة ومصرع نيرة داخل غرفة العمليات

وكانت قد لقيت طالبة جامعة المنصورة المدعوة «نيرة أشرف عبد القادر» المقيمة بمدينة المحلة بمحافظة الغربية صباح اليوم مصرعها على يد طالب بقسم الاجتماع بجامعة المنصورة بالفرقة الرابعة، إثر تسديد 3 طعنات نافذة لها، وذلك أمام بوابة توشكى بجامعة المنصورة، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم المدعو «محمد عادل محمد»، المقيم بمحلة البرج بمحافظة الغربية، وقد تم نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلفظ طالبة جامعة المنصورة أنفاسها الأخيرة فور محاولة إسعافها داخل غرفة عمليات مستشفى المنصورة.