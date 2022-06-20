اتحاد التشييد والبناء: تزايد الطلب الأفريقي على شركات المقاولات المصرية

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن الوزراء الأفارقة المشاركين في فعاليات ملتقى «بناة مصر» في دورته السابعة أشادوا بإنجازات الشركات المصرية التي تعمل في بلادهم، لافتا إلى أن البعض منهم طلب لقاء قريبا للتعاون في تنفيذ عدة مشروعات قادمة ومنها دولتا ساحل العاج والكونغو.

وأوضح «عبد العزيز» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة» أنه يجرى الآن التنسيق لزيارات متبادلة للشركات المصرية في الدول الأفريقية لاستكمال الأحلام الأفريقية في التنمية والتعمير من خلال نقل الخبرات المصرية في مختلف ملفات التنمية، مشيرا إلى أن دول غانا وجامبيا والسوادن أيضا عرضوا كم كبير من المشروعات المنتظرة للشركات المصرية للعمل على تنفيذها في القريب العاجل.

الشركات المصرية تعمل في تنمية السودان

وأشار «عبد العزيز» إلى أن هناك العديد من الشركات المصرية تعمل في تنمية السودان وخاصة في مجالات البنية التحتية والطرق والكباري والإسكان وسيبدأ العمل بها بمجرد هدوء الأوضاع السياسية بالسودان، موضحا أن باقي الدول لديها مشروعات حول معالجة مياه الصرف الصحي ومياه البحر، بالإضافة للطرق باعتبارها العامل المشترك بين الدول الأفريقية.

مشروعات في مجالات الطاقة الكهربائية والشمسية

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، أن بعض الدول الأفريقية بحاجة إلى مشروعات في مجالات الطاقة الكهربائية والشمسية، لافتا إلى أن مصر حققت سمعة طيبة بسبب جودة المشروعات المنفذة على الطبيعة والتوسع في مجالات العمل، وعدد الشركات المصرية التي تعمل في أفريقيا يجرى زيادتها الفترة الحالية، خاصة وأن مصر لديها ما يقرب من 32 ألف شركة مقاولات.