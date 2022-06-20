وزير الإسكان يشارك في الجلسة الافتتاحية لفعاليات ملتقى «بناة مصر»

شارك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة السابعة لملتقى «بناة مصر»، تحت عنوان «فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية في ضوء المتغيرات العالمية»، والمُنعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء، ووفود الدول العربية والإفريقية، ورواد التطوير العقاري بمصر وأفريقيا.

إنشاء المدن الجديدة في مصر من أنجح التجارب في العالم

وفى تصريحات صحفية، على هامش مشاركته بالمؤتمر، أكد الدكتور عاصم الجزار، أن تجربة إنشاء المدن الجديدة في مصر، هي أكبر وأنجح تجربة من نوعها في العالم، فلا توجد دولة في العالم نفذت هذا الكم من المدن الجديدة خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

وأوضح وزير الإسكان أن البناء ليس هدفاً في ذاته، فالأهداف الاقتصادية والتنموية، هي الأساس للتوسع العمراني، لاستيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير الاحتياجات والأنشطة الأساسية للمواطنين، حيث إن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة، مشيراً إلى أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية في المجالات المختلفة «الزراعة – الصناعة – التعليم – السياحة – وغيرها»، فالعمران هو وعاء التنمية.

زيادة المعمور المصري وخلق فرص تنموية

وأشار الوزير إلى أن كل عناصر المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية بمصر، تهدف إلى زيادة المعمور المصري، من أجل إيجاد فرص تنموية، وفرص استثمار جديدة، وهذا مفهوم التنمية الإقليمية «الاقتصاد الإقليمي»، فكل مجتمع عمراني جديد له دور وظيفي وعلاقة بالأنشطة التي تناسب المجتمع المحيط به، ويحتاج إليها السكان، حيث يعمل على مواجهة أوجه القصور في أداء العمران القائم للأنشطة المطلوبة.