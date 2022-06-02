«الاتصالات»: التسجيل للدفعة الثالثة لمبادرة بناة مصر الرقمية أول يوليو

قالت الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات، إن مبادرة أشبال مصر الرقمية نُفذت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهه بإطلاق مبادرة بناة مصر الرقمية في سبتمبر 2020، والتي استهدفت أوائل الخريجين، مشيرة إلى بدء التسجيل بالدفعة الثالثة أول يوليو المقبل.

وأضافت «بركة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف في برنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنه يتم الآن انطلاق مبادرة أشبال مصر الرقمية للطلاب من عمر 11 عاما، والتي تضم 5 مستويات دراسية من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثاني الثانوي، في مجالات عدة مثل الذكاء الاصطناعي الآمن السيبراني، والشبكات والفنون الرقمية، وعلوم البيانات.

وأشارت مستشار وزير الإتصالات إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لديها خطة تقوم من خلالها بتدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المناهج الدراسية، وأن ما تقوم به الوزارة هو دور مكمل لعمل وزارة التربية والتعليم.

ضرورة البدء في التسجيل للمبادرة

وشددت «بركة» على ضرورة البدء فورًا في التسجيل للمبادرة، خاصة ان التقديم بدأ بالفعل من 12 مايو الماضي، وأن عددا من الطلاب تقدموا بالفعل حتى الآن، لافتة إلى أن التسجيل يتم من خلال الموقع الذي يحوي كل البيانات.

وذكرت، أن دور وزارة الاتصالات في المبادرة يتمثل في تسهيل الإجراءات، وأن الأوراق المطلوبة هي بيان الدرجات وبطاقة ولي الأمر وصورة للطالب.

التدريب من خلال شركات العالمية

وأكدت مستشار وزير الاتصالات، أن التدريب يُجرى مع أكبر الشركات العالمية، حيث يتم الحصول على شهادة تفيد اجتياز الطالب لهذه الدراسة، لافتة إلى أن التعلم يكون من خلال المشاريع.