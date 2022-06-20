أسرة «نيرة» عاشت تحت التهديد.. تفاصيل مرعبة يرويها أهل طالبة المنصورة

عاشت أسرة طالبة المنصورة التي قتلت على يد زميلها أمام بوابة الجامعة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الاثنين، تفاصيل مرعبة ما بين تهديدات وترويع لأسرة فتاة جامعة المنصورة، لمحاولة الجاني الزواج من نيرة قهراً رغم رفض أسرتها بالكامل، ورفض طالبة المنصورة الزواج منه نظراً لسلوكه السيئ، لكنها لم تسلم منه هي وأسرتها طوال فترة عامين، وهم يعيشون تحت التهديد المستمر من الجاني.

روايات تهديد أسرة نيرة من أمام المشرحة

وتروي جدة المجني عليها نيرة، وهي في حالة انهيار شديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من أمام المشرحة بالمنصورة، أن الشاب الذي أنهى حياتها بآلة حادة تقدم لخطبتها، لكنها رفضته هي وأسرتها؛ لأنه من المعروف عنه بين الأهالي بأنه يتمتع بسلوك غير مستحب، مؤكدة أنه هددها أكتر من مرة بعد رفض نيرة الزواج منه.

انهيار جدة المجني عليها

وأوضحت جدة طالبة المنصورة، أنها علمت بخبر وفاتها من الإنترنت، بتداول خبر مقتل فتاة أمام جامعة المنصورة، مضيفة: «قلبي كان حاسس إنها هي، وأول ما شوفت الصورة عرفتها من شعرها، كانت نازلة من المنزل في حالة طبيعية وسلام نفسي وأبوها هيموت عليها».

والدة المجني عليها: «عايزة حق بنتي»

كما انهارت والدة طالبة جامعة المنصورة، المقتولة على يد زميلها، أمام المشرحة، قائلة: «عايزة حق بنتي.. عاوزة أشوفها بس».