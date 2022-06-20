فتاة آداب المنصورة.. تفاصيل جريمة بشعة أمام الجامعة بدأت بمشادة كلامية

شهدت محافظة الدقهلية، صباح اليوم، جريمة بشعة، تمثلت في ذبح فتاة آداب المنصورة على يد زميلها أمام بوابة توشكى بجوار حي الجامعة، وذلك بعد أيام قليلة من ذبح فتاة على يد والدها، وهو ما أثار استنكار وحزن الأهالي.

فتاة آداب المنصورة وعلامات استفهام

ماذا فعلت فتاة آداب المنصورة حتى يخرج زميلها سكينا ويطعنها بها؟.. سؤال أصبح يتردد ليس فقط بين الطلاب في شارع حي الجامعة بمدينة المنصورة، بل بين المواطنين في كل محافظات مصر، لمعرفة أسباب قيام الطالب بذبح زميلته في الجامعة وإنهاء حياتها بهذه الطريقة البشعة.

شهود عيان يروون تفاصيل جريمة طالبة المنصورة

ووفقاً لشهود العيان من الطلاب أمام الجامعة، فإن الطالب والطالبة زميلان، وأن مشادة كلامية حدثت بينهما، ثم أخرج الطالب السكين وطعنها أولاً، ثم قام بذبحها أمام الجميع دون رحمة ودون الخوف من الناس والمارة وأمن الجامعة.

وقال أحد الطلاب، إن الطالبين زميلين في نفس الكلية ومن نفس المدينة، ويأتيان معاً وكانا في المواصلات، ونزلا أمام الجامعة معاً، وفجأة حدثت الواقعة، لافتاً إلى أن الأهالي وأمن الجامعة والطلاب أمسكوا بالطالب وتم ضربه ونقله بسيارة الإسعاف.

قوات الأمن تصل إلى محيط جامعة المنصورة

ووصلت قوات الأمن إلى محيط جامعة المنصورة للبدء في التحقيقات، بينما نقلت سيارة الإسعاف الفتاة إلى المشرحة، وتم الاتصال بذوي الفتاة.