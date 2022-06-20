السفير السعودي: 30 مليار دولار حجم استثماراتنا في مصر.. ونتطلع لزيادتها

قال أسامة نقلي سفير السعودية لدى القاهرة، إن الاتفاقيات والزيارات ارتقت بالعلاقات بين مصر وبلاده إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنّ الاستراتيجية تعني وجود تعاون بين الأجهزة المعنية في المجالات كافة بالبلدين، فيما يخص المصالح المشتركة ويعزز التعاون في المجالات بين البلدين الشقيقين.

تعزيز العلاقات بين البلدين

وأضاف نقلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضي، مقدمة برنامج مساء DMC، على قناة DMC، أن اللقاءات الثنائية بين القيادات تمثل تطلعات إلى المستقبل، حيث يكون البحث عن آفاق أرحب لتوسيع هذه العلاقات وتكريسها وتعزيزها في العديد من المسائل.

وتابع أن الاستثمارات السعودية الخاصة كانت أول استثمارات عربية تدخل إلى مصر، وتزيد وتنمو، وبلغت نحو 30 مليار دولار، وبالتالي فإن هناك تطلعات وآمال من القيادة لزيادة حجم هذه التطلعات إلى أكبر من هذا الرقم.

تعاون في المجالات كافة بين البلدين

وأشار إلى أن التعاون موجود على المستوى الحكومي والقطاع الخاص في سبيل تعزيز المصالح المتبادلة والمشتركة في جميع القطاعات؛ سواء كانت قطاعات تجارية أو صناعية أو زراعية أو نفطية وغيرها من مجالات التعاون المشترك الذي يخدم مصالح البلدين.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل منذ قليل، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مطار القاهرة الدولي.