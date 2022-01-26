السفير السعودي: ياسر رزق كان مفكراً يمتهن الصحافة

نعى السفير السعودي أسامة النقلي، الكاتب الصحفي ياسر رزق، قائلا: «لم يكن ياسر رزق صحفياً تقليديا، بل مفكراً امتهن الصحافة، تستمتع بأحاديثه كما هي حروفه».‏

وعبر «النقلي» عن حزنه الشديد لوفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، حيث دون على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أحزنني رحيلة وفاجأني وكلماته تحاكي بصري وتدوي في مسامعي وانا أقرأ سنوات خماسينه منذ 3 أيام»، وذلك في إشارة إلى كتاب ياسر رزق الصادر قبل أيام بعنوان «سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص».

وأعرب السفير السعودي في القاهرة عن ‏خالص تعازيه لمصر ولذوي الفقيد، والأسرة الإعلامية في رحيل ياسر رزق، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وفاة ياسر رزق

وتوفي صباح اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية عن عمر ناهز ٥٧ عاما.

ولد ياسر رزق في الاسماعيلية عام 1965، والتحق بكلية الاعلام وتخرج فيها عام 1986، وبدأ عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم القومية، لمدة 30 عامًا، وذلك منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى بكلية الإعلام.

وتنقل ياسر رزق بين أقسام متعددة لصحيفة «الأخبار»، قبل أن يستقر على العمل محررا عسكريا، ثم مندوبًا للصحيفة في رئاسة الجمهورية، حتى 2005، و تراس تحرير تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون الحكومية عام 2005.