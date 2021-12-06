تعرف على حجم الاستثمارات السعودية فى المركز اللوجيستي بالدقهلية

تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن بدء تنفيذ أكبر مشروع لمنطقة لوجستية تجارية بـ محافظة الدقهلية.

تعريف المناطق اللوجيستية

والمناطق اللوجيستية عبارة عن خدمات متكاملة في مجال التخزين والأنشطة الأخرى المكملة لها، لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية، وتشمل مخازن مغلقة، وساحات تخزين مفتوحة ومجهزة، ومخازن تبريد، وأنشطة الفرز والتعبئة والتغليف، وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة، ومركز منافذ بيع للمصانع المجاورة.

حجم الاستثمارات في المنطقة اللوجيستية

ووفقا لبيان صحفي، لوزارة التموين، سيتم وضع حجر الأساس لمنطقة مركزية تجارية بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، غدا الثلاثاء باستثمارات سعوودية تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه، على مساحة 46 فدانا، ملك جهاز تنمية التجارة الداخلية، بمنطقة طلخا في محافظة القليوبية، بتكلفة ترفيق المتوقعة، 60 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توفير 7000 فيرصة عمل بخلاف 21000 فرصة عمل غير مباشرة.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، تفاصيل المركز اللوجسيتي الذى سيتم افتتاحه غدا الثلاثاء.

الهدف من المراكز التجارية اللوجسيتة

تستهدف تلك المراكز خلق أنماط التجارة الحديثة التي تشمل مناطق لوجستية، ومراكز تجارية، وأسواق جملة، وأخرى متخصصة على مستوى الجمهورية، لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية .

وتسعى لتقليل حلقات التداول، وربط كافة المحافظات بشبكة من اللوجستيات الحديثة، وأنشطة تجارية متنوعة لجذب مستثمرين محليين ودوليين، لإتاحة السلع، وضبط الأسعار، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل، والتيسير على المواطنين، للحصول على كافة مستلزماتهم الاستهلاكية، بسهولة وبأسعار تنافسية منضبطة، وتوفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع وتنقسم المناطق اللوجيستية إلى عدة أنواع كالآتي:

مناطق لوجيستية خارجية

​International Logistics Parks وهي مناطق لوجيستية تقع على أراضي دول أخرى محورية لديها علامات تجارية مع مصر وتكون بمساحة 20 فدانا «الأردن».

مناطق لوجيستية دولية

​ Harbor_Logistics_Parks وهي مناطق لوجيستية تقع على الموانئ البحرية وتكون بمساحة تتراوح بين 10و 20 فدانا ومن بينها منطقة بالإسكندرية.

مناطق لوجيستية حدودية

​Boarder Logistic Parks وهي مناطق لوجيستية تقع في أراضي مصرية على الحدود مع الدول الأخرى وتكون بمساحة 20 فدانا «أرقين بمحافظة أسوان – سفاجا بمحافظة البحر الأحمر – هضبة السلوم بمحافظة مطروح».

مناطق لوجيستية محورية

​Hub_Logistics_Parks وهي مناطق لوجيستية تقع في إحدى المحافظات وتخدم المحافظات المحيطة بها وتكون بمساحة من 20 إلى 40 فدانا «الدقهلية – الجيزة – سوهاج – الشرقية – البحيرة – قنا – المنيا – الغربية».

مناطق لوجيستية إقليمية

​Regional Logistics Parks وهي مناطق لوجيستية تقع داخل حيز المحافظة وتخدم المحافظة الكائنة بها وتكون بمساحة 20 فدانا وتقع داخل 27 محافظة.