رئيس حزب الوفد يقدم واجب العزاء في وفاة والدة خالد قنديل

قدّم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، مساء اليوم، واجب العزاء في وفاة والدة الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، التي وافتها المنية مساء الجمعة الماضية، وذلك بسرادق العزاء الذي أقيم في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

كبار رجال الدولة يعزون خالد قنديل

وشارك في تقديم واجب العزاء عدد كبير من الشخصيات العامة وكبار رجال الدولة، وعلى رأسهم المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد السابق ووكيل أول مجلس الشيوخ، والدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق، وفؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب، وعدد من أعضاء الهيئتين البرلمانيتين عن حزب الوفد من مجلسي النواب والشيوخ وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة العليا للحزب ورؤساء اللجان العامة وقيادات بيت الأمة من الشباب والمرأة.

ووفقا لبيان حزب الوفد، حضر أيضا عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض رموز وقيادات الأحزاب المصرية ومؤسسات المجتمع المدني وكبار رموز الإعلام في مصر.

تشييع جثمان والدة خالد قنديل

وشيع جثمان الفقيدة الراحلة عصر السبت الماضي، بمسجد الحمد في التجمع الخامس.

ونعى الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، والدته، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية، ماتت يد لا تعرف إلا العطاء.. سكت الصوت ماتت البسمة مات الصدر الحنون ومصدر الأمان والحنان، ولا نقول إلا ما يُرضي ربنا وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جنات النعيم مع الصديقين والأبرار والشهداء».