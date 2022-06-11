الوفد الصيني يغادر قاعة قمة الأمن الآسيوي خلال كلمة الرئيس الأوكراني

غادر الوفد الصيني قاعة قمة الأمن الآسيوي أو ما يعرف بـ«حوار شانغريلا»، خلال خطاب ألقاه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك حسبمًا نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

زيلينسكي يتحدث عن مجاعة بآسيا وأفريقيا

وشارك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة الأمن الآسيوي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتحدث عن خطر المجاعة في آسيا وأفريقيا بسبب توقف إمدادات الحبوب من أوكرانيا، حسب قوله.

اتهامات متبادلة بشأن توقف إمدادات الحبوب

وتُحمل أوكرانيا، روسيا مسئولية توقف إمدادات الحبوب من أوكرانيا بسبب حصارها للموانئ الأوكرانية، فيما تحمل روسيا سلطات كييف المسئولية بسبب الألغام التي وضعتها حول موانيها في البحر الأسود، وتبدي استعدادها لضمان ممرات آمنة للسفن من الموانئ الأوكرانية بعد إزالة كييف للألغام.