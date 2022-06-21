مديحة الحسيني تبكي بسبب نجلها: ضربني وسرق عفش بيتي عشان يصرف على إدمانه

بكت الفنانة مديحة الحسيني في أثناء حديثها عن مشكلتها مع نجلها الذي تخطى عمره الثلاثين عاما بسبب الإدمان، حيث إنه اعتاد التعدي عليها بسبب رفضها إدمانه.

مديحة الحسيني تبكي على نجلها: يضربني دوما

قالت الفنانة مديحة الحسيني فى تصريحات تلفزيونية أنها في معاناة مع نجلها بعد وفاة زوجها «زوجي توفى منذ 25 عاما، وترك لي 3 أبناء، الصغيرة رحمة، وأحمد وابني الكبير محمود الذي يعاني من الإدمان»، مضيفة: «بعاني بقالي 10 شهور مع ابني، وأدخلته القصر العيني للعلاج، ودخل مصحة، ثم دخل مستشفى العباسية مؤخرا».

مديحة الحسيني: بعت عفش بيتي من أجل علاجه

أضافت الفنانة مديحة الحسيني أنها اضطرت في فترة ما لبيع ممتلكاتها من أجل علاجه ولكنها تعرضت لأزمات من بعدها، «بعت عفش بيتي وذهبي من أجل علاجه، وبعدما خرج ابني من المصحة بهدلني وضربني وبعد ما فرج عليا الشارع مشيته، وبعد ما روحت عندي بنتي، رجع على شقة حماة ابنتي التي كنت أقيم فيها، و أخد كل الملابس و مقتنيات الشقة وباعها».

مديحة الحسيني: العلاج بيهديه وهو منعه

انهارت الفنانة مديحة الحسيني بسبب ما حدث لها مؤكدة على أنها تعرضت لمرض جعل فمها يصاب بانعواج بسبب ضرب نجلها لها المستمر بسبب إصرارها على ملاحقته أثناء علاجه في مستشفى العباسية: «العلاج كان بيهديه شوية وهو منعه عشان مش عايز يخف، ومعرفش عنه حاجة سرق عفش البيت وهرب».