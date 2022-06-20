عاجل.. تحطم سيارة الفنانة هالة فاخر في مشاجرة بالحجارة بكرداسة

نشبت مشاجرة بين 3 عمال عربة بيع كبدة، ومزارعين، وتراشقوا الحجارة، بسبب إثارة عربة المزارعين الأتربة على المأكولات، مما أسفر عن حدوث تلفيات بسيارة الفنانة هالة فاخر التي تصادف ركنها بمحيط المشاجرة لتصويرها مشهد بأحد الأفلام، ولم تحرر الفنانة محضرا بالواقع طة، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغا بنشوب مشاجرة بسن 5 أشخاص في كرداسة، وبإجراء التحريات بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، تبين أن طرفي الواقعة 3 عمال عربة كبده مع مزارعين بسبب مرور المزارعين بسيارة أثارت تراب على المأكولات، حيث تراشقوا بالحجارة أصابت إحداها زجاج سيارة الفنانة هالة فاخر ماركة بيجو 3008, التي تصادف تواجدها بالمكان، لانتظار الفنانة تصوير مشاهد فيلم بقصر المسعود، و أبدت الفنانة عدم رغبتها في تحرير محضر.

تمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.