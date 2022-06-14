الجمهور يدعم الفنانة لميس صاحبة أغنية مسيطرة بعد طلاقها في شهر العسل: ربنا هيعوضك

تصدرت الفنانة لميس صاحبة أغنية مسيطرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد انتشار خبر طلاقها في شهر العسل، حيث احتفلت مؤخرا بزفافها.

وحرص الجمهور على دعم الفنانة لميس صاحبة أغنية مسيطرة من خلال تعليقاتهم لها التي حرصت على مشاركتها من خلال خاصية ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

الفنانة لميس صاحبة أغنية مسيطرة

وجاءت التعليقات كالتالي: «شكلك متضايقة لأن بيكتبو عليكي مسيطرة ومطلقة بعد شهر حتى لو هذا الكلام صح لا تهتمي بالكلام، اهتمي بنفسك وبجمالك وبموهبتك لأن اللي راح يتعوض بشخص أحسن ويحبك بس إذا نفسيتك راح تخليكي ما تهتمي بحالك ساعتها فعلا تكوني دمرتي نفسك».

وقال متابع آخر: «مثل ما نجحتي قبل ركزي على نفسك وكملي نجاح أنا بموت فيكي ولو فعلا متزوجة شهر مطلقك هذا في الخطأ منك لأنك ماعرفتي تختاري لأنك فيكي جمال وأنوثة ولطافة، ولو هذا الكلام كان شائعات فاعتبريه غزل من عندي مو مشكلة يا حلو».

وحرصت الفنانة لميس صاحبة أغنية مسيطرة على مشاركة تلك التعليقات عبر صفحتها، وعلقت عليها: «يا عمري انتو» وأرفقتها بقلب.

تفاصيل أغنية مسيطرة

يذكر أن الفنانة لميس طرحت مؤخرا أغنية مسيطرة، وهي الأغنية التي تسببت في شهرتها بشكل كبير، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهدتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب إلى 185 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

مسيطره همشيك مسطره

هخليك لو شفت في شارع بنت تبص لورا

ايوه انا مسيطره

يا حته سكره

طول ما انت معايا تمشي على هوايا

انا متكبره

في حاجات حذرتك منها و عينيك الزايغه تلمها

انا قلبتي منتاش قدها انا وحده الغيره بدمها