أستاذة علم اجتماع: الأهم من قانون الأحوال الشخصية هو بيئة القانون

أكدت الدكتورة هالة منصور أستاذة علم الاجتماع أننا لا نلجأ لعلم الاجتماع بالشكل الكافي مشيرة أن العلماء يعتبروا علم الاجتماع هو علم طب المجتمع، والذي يفحص ويشخص ويصف العلاج، مؤكدة أن المشكلة ليست في علم الاجتماع ولكن في القائمين على المجتمع مشددة على أن علم الاجتماع لديه دراسات كثيرة وشخص أمراض المجتمع واقترح علاج لها.

ليست كل الأسر لديها مشاكل

وأوضحت منصور خلال لقائها مع الكاتب الصحفي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» أن الأهم من قانون الأحوال الشخصية هو بيئة القانون والتي سيتم تطبيق القانون فيها، مؤكدة أن ليست كل الأسر لديها مشاكل وان هناك أسر كثيرة سوية، مشددة على أن المشاكل الاجتماعية لن تحل بالقانون، مالم يكن هناك ثقافة قانونية واعية وإجراءات قانونية سريعة ومنضبطة ووعي بطبيعة الأسرة ومفهومها.

وأشارت منصور إلى أن الأسرة هي مجموعة من القيم، وعلاقات تتشكل بناء على هذه القيم علاوة على أدوار تتشكل بحقوق وواجبات طبقًا للعلاقات والقيم، مؤكدة أن الأسرة المصرية تعرضت لهجوم وطبيعة التفاعل داخل الأسرة المصرية تعرضت لهجوم.