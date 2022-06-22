رابط نتيجة ترقيات يوليو 2022 لموظفي الدولة.. اعرف منصبك الجديد

تستعرض «الوطن» رابط نتيجة ترقيات شهر يوليو 2022 لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وآلاف العاملين في الهيئات الاقتصادية بالقطاعين العام والأعمال العام، والتي سيتم تنفيذها بداية من الأول من شهر يوليو 2022.

ويعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خلال ساعات قليلة، نتيجة ترقيات يوليو 2022، التي وافق عليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال منتصف الشهر الجاري، ويستفيد منها حوالي 500 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وبعض الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

تفاصيل حركة ترقيات يوليو 2022

ويستطيع موظفو الدولة المترقبون لإعلان نتيجة الترقيات، معرفة ما إذا كان سيصبهم دور الترقية من عدمه، من خلال الدخول هنا ويتضمن هذا الرابط، كافة تفاصيل حركة ترقيات يوليو 2022، من أسماء والدرجات الوظيفية المرقى إليها المستحقون للترقية والذين ستشمهلم حركة الترقيات الكبيرة المنتظرة، خلال ساعات قليلة.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقدم بمشروع قرار لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وفي ذات السياق أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، يوم الأربعاء 8 يونيه الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى.

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القواعد التنفيذية لقرار ترقيات يوليو 2022، وكذلك إطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.

اعتماد الترقيات من أول يوليو المقبل

وقال رئيس الجهاز، إن مشروع القرار، تضمن 10 مواد، ونص المشروع على أنه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

ووفقاً لمشروع قرار ترقيات يوليو 2022 ، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2022 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.