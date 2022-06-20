موعد إعلان ترقيات موظفي الحكومة يوليو 2022

كشفت مصادر بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن موعد إعلان نتيجة حركة ترقيات أول يوليو 2022، التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة القرارات التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال يونيو الجاري.

نتيجة ترقيات موظفي الحكومة 2022

وقالت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة ترقيات موظفي الحكومة والجهاز الإداري للدولة 2022 يعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مساء بعد غد الأربعاء.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع القرار المقدم من الجهاز لترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، ومن المقرر إصدار القواعد التنفيذية للقرار وإطلاق الموقع الإلكتروني للاستعلام عن الأحقية في الترقية من عدمه يوم 23 يونيو الجاري.

وقال رئيس الجهاز، إن مشروع القرار تضمن 10 مواد، ونص على أنه اعتباراً من مطلع يوليو القادم يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2022 مُدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

ووفقاً لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارا من أول يوليو 2022، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المُرقى إليها، أو أجره السابق مُضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30/6/2022 أيهما أكبر.

150 جنيها الحد الأقصى للحافز

وتضمن مشروع القرار المذكور، استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30/6/2022، حافزا بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيها شهريًا.