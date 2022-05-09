ترقيات الموظفين 2022.. تعرف على تفاصيل موعد الإعلان عنها وإجرائها

مع اقتراب شهر يوليو والعام المالي الجديد 2022-2023، تكثر التساؤلات والاستفسارات، حول ترقيات الموظفين 2022 ، وموعد الاعلان عنها وإجرائها، لاسيما بعد التغييرات الكثيرة التي شهدها نظام الترقيات في ظل قانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في 2017، حيث أصبحت الترقيات تتم بطريقتين، الأولى اختيارية والثانية بالنظام التقليدي بالأقدمية الذي كان معمولا به في القانون 47 أجور.

اهتمام كبير بالتعرف على موعد ترقيات الموظفين 2022

وتعتبر ترقيات الموظفين 2022، هي مصدر اهتمام موظفي الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 5 ملايين موظف، حيث يترتب عليها زيادة كبيرة في رواتبهم الشهرية.

وعن إمكانية إجراء حركة ترقيات الموظفين 2022، لم ترد أي تأكيدات رسمية عن الموعد الذي سيتم فيه الإعلان عن إجراء أي حركة ترقيات جديدة، أو عدد المستحقين للترقيات.

الترقيات مسؤولية رؤساء السلطات المختصة

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنّ تنفيذ قرارات الترقيات في الجهات الحكومية هي مسؤولية رؤساء السلطات المختصة لهذه الجهات، وأنها المنوط بها إصدار القرار التنفيذي للترقية، في ضوء قرارات رئيس الجهاز الصادرة بالترقية، مشددًا على أنَّ الجهاز يقتصر دوره فقط على الموافقة على الترقيات، وفقًا لكل الشروط والضوابط المنصوص عليها في بنود ومواد قانون الخدمة المدنية.

وأكدت الصفحة الرسمية للجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، أنّ الجهاز مسؤول فقط عن منح الموافقة على ترقية الموظفين بالكشوف المرسلة إليه من الجهات الحكومية، مشددة على أن مسؤولية تنفيذ الترقيات تختص بها السلطة المختصة للجهة أو الهيئة التابع لها الموظفون الشاكون من تأخر ترقياتهم.

وفي إطار القانون 81، حددت مواده الخاصة بالترقيات قواعد للترقيات إلى درجات وظيفية أعلى، بضوابط واشتراطات، سواء بالاختيار أو الأقدمية طبقا لما نصت عليه وفسرته المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون.