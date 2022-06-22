مصرع شابين في مشاجرتين غرب الإسكندرية.. أحدهما سائق توك توك 

لقى شابان مصرعهما، في حادثين مساء أمس الثلاثاء، في منطقتي الدخيلة والعجمي غرب الإسكندرية، على إثر مشاجرتين أحدهما بين سائقي مركبات توك توك، والثانية بين عدد من الجيران، بينما كان العامل المشترك في الجريمتين هو استخدام الأسلحة البيضاء التي سببت حالتي الوفاة.

مشاجرة سائقي توك توك

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الدخيلة بغرب الإسكندرية، يفيد بمصرع شاب في شارع سالم عبد التابع لحي العجمي، وعلى الفور انتقلت القوات الأمنية لموقع البلاغ.

قتل سائق توك توك

وبالفحص والتحري، تبين وقوع مشادة بين سائق توك توك وزميله، على إثرها تم استخدام الأسلحة البيضاء، وقام أحدهما بطعن الآخر طعنة نافذة أودت بحياته في الحال، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقلها إلى المشرحة.

مشاجرة تطورت إلى جريمة قتل

وفي سياق آخر، شهدت منطقة العجمي في الكيلو 20، مشاجرة أخرى بين عدد من الشباب، بالأسلحة البيضاء، على إثرها تعرض أحدهم لطعنة تسببت في قتله.

بدأت تفاصيل تلك الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، في شارع العمدة، وبالانتقال لموقع البلاغ تبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، على إثرها طعن طرف الآخر محدثا وفاته، وتم القبض على أطراف المشاجرة وتحرير محضر بالواقعة.

مشاجرة أودت بحياة شاب شرقا

ويأتي ذلك بعدما شهدت الإسكندرية منذ عدة أيام مصرع شاب في منطقة المطار نتيجة إصابته بطلقة طائشة خلال مشاجرة بين مجموعة لها معلومات جنائية، حيث تصادف تواجده على المقهى خلال تلك المشاجرة.