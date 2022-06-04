تسليم عدد من الشباب المخالفين على شواطئ الإسكندرية للشرطة.. شغب وتحرش

استدعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، قوات الشرطة إلى مجموعة من الشباب الذين خرجوا عن الآداب العامة على الشواطئ، فمنهم من أثار الشغب، وآخر قام بالتحرش بالفتيات، ومن ثم تعاملت معهم الأجهزة المعنية سريعا، حفاظا على سلامة المصطافين.

سوء سلوك شباب على شواطئ الإسكندرية

وحدثت الواقعتان في شاطئين مجاورين بنطاق شارع محمد نجيب، أولهما شاطئ إيناس حقي حيث تم استدعاء الشرطة لمجموعة من الشباب لإثارهم الشغب، وتم التعامل معهم وإخراجهم من الشاطئ، وعلى بعد أمتار قليلة كان مسؤولو شاطئ السرايا يستدعون الشرطة لشاب متحرش، حيث تم التحفظ عليه واصطحابه بمعرفة الشرطة.

نسب الإشغال على شواطئ الإسكندرية

وكشف بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن عدد من المخالفات التي ضُبطت خلال اليوم الأول من هذا الأسبوع، والذي يعد أول أيام موسم الصيف الفعلي، إذ تراوحت نسبة الإشغال ما بين 40% إلى 80% في معظم الشواطئ، أما شاطئ جليم العام فكان كامل العدد.

ضبط مخالفات على شواطئ الإسكندرية

وبحسب إدارة مصايف الإسكندرية، ضُبط عدد من المخالفات في إطار تحقيق الانضباط وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، أبرزها ضبط ومصادرة عدد من الشيش، وإعدام عدد من المشروبات الكحولية بشواطئ سيدي بشر المميز وإيناس حقي وميامي العام والفنار، وكذلك شواطئ إسحاق حلمي والعصافرة المميز وفريسكا المميز والسرايا وإسكندر الخدمة وأبو هيف المميز وطاحونة المندرة السياحي، فيما تم منع موقد غاز «بوتاجاز» بشاطئ إسكندر الخدمة وتم احتجازه لحين مغادرة الأسرة.