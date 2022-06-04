مصايف الإسكندرية تواجه الإكراميات على الشواطئ: ضبط واقعتين وطرد عامل

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، حملات عديدة لمتابعة قرار منع فرض الإكراميات من قبل عمال الشواطئ على المصطافين، حيث تم رصد واقعتين ترتب عليهما طرد عامل، واتخاذ إجراءات قانونية تجاه مستأجري الشواطئ.

التصدي لفرض الإكراميات على شواطئ الإسكندرية

بدأت الواقعتان أثناء المرور على رواد الشواطئ للتأكد من الالتزام بأسعار تذاكر الدخول وعدم دفع إكراميات، حيث تم رصد مخالفة فرض إكرامية بقيمة 10 جنيهات بشاطئ العصافرة المميز، وتم إرجاع المبلغ وطرد العامل وتوجيه إنذار للمستأجر طبقا لبنود كراسة الشروط.

وتمثلت الواقعة الثانية في دفع اكرامية وتحصيل مبلغ جنيهين لدخول الفرد دورة المياه بشاطئ الأنفوشي الشرقي، وعلى الفور تم تحرير تقرير بالوقعة تمهيدا لاتخاذ اللازم.

حملات مكثفة عل الشواطئ

من جهته، أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تكثيف الحملات من خلال القيام بجولة تفقدية علي شواطئ حي منتزه أول وثاني بحضور محمد طلحة مدير عام السياحة بالإدارة، والمهندس عبد المحسن ومشرف حي المنتزه، وذلك لتفقد دورات المياه ووحدة خلع الملابس، والتأكد من مجانيتها، وأيضا متابعة أعمال الصيانة وضغط المياه بشواطئ القطاع الشرقي، كما تم توجيه القائمين على الشواطئ بمراعاة أسعار استخدام خدمة حفظ الأمانات.

وأوضح، أنه تم توجيه مدير المتابعة فيكتور عزت ومجموعة من فريق الإدارة بالمرور على الرواد بشواطئ القطاع الشرقي، للتأكد من الالتزام والانضباط وعدم فرض إكرامية عليهم.

وبالتوازي مع ذلك، أجرى أسامة علي مدير عام إدارة المصايف، والعميد محمد علاء مراقب شواطئ العجمي، جولة تفقدية بشواطئ القطاع الغربي، وبالمرور على الرواد وسؤالهم عن فرض الإكراميات أو أي مشكلات أو عقبات واجهتهم بالشاطئ، وتم التأكد من استقرار الأوضاع بالشواطئ.

أرقام شكاوى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

وأكد «رشاد»، أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أبدت استعدادها الكامل لتلقي شكاوى المواطنين في حال عدم حصولهم على مميزات الحجز الإلكتروني واستفساراتهم، وذلك على أرقام الشكاوى التالية بالقطاع الشرقي: 01270746490 - 0128925266 - 01119555946 - 01501297888.

أما أرقام الشكاوى بالقطاع الغربي فهي:

012252676 - 0122 003 0103 - 0120 398 6324 - 0122 226 5034.