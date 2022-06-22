«المصري للشؤون الأفريقية»: مصر هي محور الربط بين الدول العربية والقارة السمراء

اعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن الدور المصري للربط بين الدول العربية والأفريقية لمواجهة تبعات أزمات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مقاربة في منتهى الذكاء، لافتًا إلى أن القارة الأفريقية امتداد للمنطقة العربية، والمنطقة العربية امتداد للقارة الأفريقية، مشددًا على أن البحر الأحمر موجود للربط بينهما وليس للفصل.

وأوضح حليمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هناك 10 دول عربية أفريقية تشكل 650 مليون نسمة كأغلبية الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن الربط بين الجانبين جغرافي سياسي، مشددًا على أن مصر هي محور الربط بين الجانبين في قلب العالم القديم بحكم الجغرافيا السياسية.

تعاون إيجابي وفعال بين العرب والأفارقة

وأكد حليمة على إمكانية أن يكون هناك تعاون إيجابي وفعال بين الجانبين من خلال الآليات السياسية المتمثلة في الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي والمنظمة المستحدثة مجلس الدول العربية والأفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر.

وشدد حليمة على شدة تأثير تداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ، على المشاكل الخاصة بالطاقة والغاز والأمن الغذائي والأمن بصفة عامة في منطقة الخليج والبحر الأحمر والقارة الأفريقية.