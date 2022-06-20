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مصر للطيران تستقبل المنتخب الوطني لسلاح الشيش الفائز ببطولة أفريقيا

كتب:

أيمن حمزة
09:53 ص | الإثنين 20 يونيو 2022
مصر للطيران تستقبل المنتخب الوطني لسلاح الشيش الفائز ببطولة أفريقيا

في ضوء المسؤولية المجتمعية للناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، في دعم الرياضة والرياضيين، استقبلت «مصر للطيران»، بعثة المنتخب الوطني لسلاح الشيش بصفتها الراعي الرسمي له بعد حصوله على بطولة أفريقيا عائدا من كازابلانكا بالمغرب على رحلة مصر للطيران رقم MS 848، حيث ظهر المنتخب بمستوى متميز وحصد لقب البطولة بالإضافة إلى العديد من الميداليات الذهبية والفضية على مستوى منافسات الفردي رجال وسيدات.

دعم البطولات المحلية والإقليمية والدولية

وتحرص مصر للطيران على دعم مختلف الرياضات والأبطال المصريين بصفتها الناقل الرسمي لهم في البطولات المحلية والإقليمية والدولية المختلفة متمنيةً دوام التوفيق لكافة الفرق والمنتخبات المصرية.

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