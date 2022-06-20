زيلينسكي: أفريقيا رهينة تداعيات حرب روسيا ضد أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للاتحاد الأفريقي، إنّ أفريقيا رهينة تداعيات حرب روسيا ضد أوكرانيا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

الرئيس الأوكراني يزور مدن أوكرانية

وزار زيليسكي، في وقت سابق، مدينة أوديسا الغربية التي تعرضت لقصف دوري من روسيا منذ بدء الحرب، والتقى زيلينسكي بانتظام بالقادة الدوليين في كييف منذ أن سحبت موسكو قواتها من العاصمة، بعد أن قررت إعادة تركيز جهودها للاستيلاء على منطقة دونباس الشرقية.

وقال الرئيس الأوكراني للقوات في أوديسا: «من المهم أن تكون على قيد الحياة، طالما أنك تعيش هناك جدار أوكراني قوي يحمي بلادنا».