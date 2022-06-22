«الأورمان» تطلق حملة توعية بالأمور الشرعية حول صك الأضحية

أطلقت جمعية الأورمان حملة للتوعية بالأمور الشرعية المتعلقة بصك الأضحية بالتعاون مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية تحت عنوان «تنازل المضحي عن أخذ الثلث لنفسه»، حيث قدمت «الأورمان» عددا من التساؤلات والفتاوى الأكثر تكرارًا حول صك الأضحية وأجابت دار الإفتاء المصرية عنها.

الموقف الشرعى حول تنازل المضحي عن أخذ الثلث

وأصدرت «الأورمان» بيانا جاء فيه: «مع إطلاق جمعية الأورمان لمشروع صك الأضحية، تعاونت مع أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية في توضيح الموقف الشرعي حول تنازل المضحي عن أخذ الثلث لنفسه وتوزيع الثلث على الأقارب، ولإجلاء الالتباس بهذه القضية لاستهداف توزيع كميات أكبر من اللحوم وتوسيع دائرة المستفيدين في ربوع مصر، لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا خلال عيد الأضحى؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا».

تطبيق مقصد الأضحية وتحقيق مصلحة الفقير

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن موقف الشرع الحكيم من فكرة «تنازل المضحي عن أخذ الثلث لنفسه وتوزيع الثلث على الأقارب»، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 280 لعام 2013 تؤكد أن مسألة تقسيم الأضحية غير المنذورة أثلاثًا والأكل منها إنما هى من جملة السنن الثابتة التى يندب إليها بالنص، والتي عللتها الشريعة بتطبيق مقصد الأضحية وتحقيق مصلحة الفقير كون ذلك يتيح أكبر استفادة من لحوم الأضاحي وتوزيعها بشكل منظم بالإضافة إلى أنه نموذجا تعاونيا حثت عليه الأديان السماوية وواجب كل فرد قادر تجاه المجتمع و غير القادرين».

وأشار «شعبان» إلى أن «صك الأضحية» مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحي في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، موضحا أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع 5000 جمعية خيرية صغيرة تحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأطلقت «الأورمان» قبل سنوات مشروع صك الأضحية لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكنية.