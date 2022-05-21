جمعية الأورمان: رؤوس الماشية المحسنة قادرة على تغيير أحوال الأسر

قال اللواء ممدوح شعبان، رئيس جمعية الأورمان، إن جمعية الأورمان، وعلى مدار أكثر من 20 عاما، تقوم بتوزيع رؤوس الماشية على المحتاجين في كافة أنحاء محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن رؤوس الماشية قادرة على تغيير أحوال الكثير من الأسر المصرية عبر الاستفادة من الألبان والمنتجات المصنعه: «رأس الماشية حاليا سعرها وصل لـ30 ألف جنيه، والرأس المحسنه سعرها بيصل لـ50 ألف جنيه».

رأس الماشية المحسنة تنتح أكثر من 4 أضعاف

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بالنسبة لرأس الماشية المحسنة فإنها تنتج أكثر من 4 أضعاف رأس الماشية العادية، ما يعطي زيادة في أحجام اللحوم تصل لـ800 كيلو: «رؤوس الماشية لدينا تنتج 8 كيلو لبن في اليوم، وبالنسبة للمزارع اللي بتعتمد على رؤوس الماشية المحسنه فبتنتج 40 كيلو من اللبن يوميا».

توعيه الفلاح والمربي ضرورة

واستطرد «شعبان»: «يجب أن يكون هناك دراسة وافية وتوعيه للفلاح والمربي برؤوس الماشية تلك، وأيضا يجب أن نوعيهم بكيفية الصناعات المشتقه عن الألبان، كما ويجب الاهتمام بإنشاء مصانع من شأنها مساعدة الفلاح في استخراج صناعات أخرى من الألبان ولتحويل الألبان إلى منتجات أخرى».

وأوضح أنه يجب على المسؤولين بأن يقوموا بتوعية الفلاح بشكل كبير، حيث أن الإنتاج الحيواني هو الأمل الحقيقي لمصر، ولابد وأن نواكب الأمل مع توفير العلف المناسب لتلك المواشي والتي ستؤدي في النهاية إلى زيادة في الإنتاج: «الفلاح المصري ممكن يتواكب معانا لما بيلاقي نتيجه حقيقية للي بيعمله».