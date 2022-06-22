«حليمة»: الدول الأفريقية والعربية يمكن أن تكون قطبا دوليا جديدا

اعتبر السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن تحدي مكافحة الإرهاب والقضايا السياسية والتحدي الاقتصادي والاجتماعي يمكن مواجهتهم من خلال التنسيق والتشاور وإقامة قطب جديد في نظام دولي متعدد الأقطاب يجمع المنطقة العربية مع القارة الأفريقية.

يجب مجابهة التحديات الأمنية والسياسية

وأوضح حليمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هذا يمكن أن يحدث من خلال آليات محددة، مشددًا على ضرورة مجابهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بسبب قضايا قديمة وقضايا مستحدثة مثل تغيرات المناخ وأزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتي تواجه كل الدول الأفريقية.

واعتبر حليمة أنه من الأفضل والحكمة أن يكون هناك تعاون بين كل الأطراف العربية والأفريقية لمواجهة هذه التحديات سواء ما يتعلق بتوفير استثمارات من منطقة الخليج لدفع عملية التنمية المستدامة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية، في إطار برنامج الأمم المتحدة 2030 وبرنامج الاتحاد الأفريقي 2063، مشددًا على أنه من خلال هذا الأمر يمكن التغلب على التحديات الأمنية والتحديات الخاصة بالأمن الغذائي والطاقة والمياه وكل المشاكل السلبية التي نجمت عن كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتغيرات المناخ.