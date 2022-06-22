تفاصيل المرحلة الثانية لتطوير كورنيش الطور بـ«سيناء».. الافتتاح 30 يونيو

تشهد مدينة الطور في محافظة جنوب سيناء تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، وتحولت من منطقة طاردة لعدم وجود خدمات، إلي منطقة سياحية جاذبة للزوار، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ«الوطن» اليوم الأربعاء، إن مدينة الطور تعرضت للإهمال فترات طويلة بالرغم من أنها تمتلك مقومات سياحية كبيرة، لا سيما وأنها تطل على شواطئ خلابة تمتد لنحو 30 كيلو متر.

وأضاف «فودة» أنه بالرغم من طول الشواطئ إلا أنها كانت بدون شواطئ عامة ومتنزهات للمواطنين، موضحا أنه قرر أن تتحول الطور إلي عاصمة حقيقية خاصة بعد إنشاء جامعة الملك سلمان، وأن يتم إنشاء مشروعات لخدمة الأهالي والسياح.

كورنيش الجبيل

وقال «فودة» إنه جرى تنفيذ المرحلة الثانية من كورنيش الطور، التي تبدأ من أمام مديرية الأمن حتى قرية الجبيل، موضحا أنه يجري غنشاء منطقة مجهزة بكافة الخدمات لتكون متنفس جديد للمواطنين مثل ممشى أهل مصر والشاطئ العام.

وتابع «فودة» أن أجمالي تكلفة المرحلة الثانية للكورنيش تبلغ نحو ٤٧ مليون جنيه، وكورنيش الجبيل الذي يحري تطويره ويبلغ طوله 1.5 كيلو متر، وعرض 10 أمتار، وصلت تكلفته إلى 7 ملايين جنيه.

وأشار «فودة» إلى أنه جار تطوير وازدواج الطريق الموازي للكورنيش بطول 3 كيلومترات، وعرض 25 مترًا، وتبلغ عرض كل حارة 10 أمتار، بتكلفة تتخطى الـ50 مليون جنيه، موضحا أن كورنيش الجبيل سيجري افتتاحه 30 يونيو الجاري، بعد وضع اللمسات النهائية حيث جرى تركيب الحديد والكرتيال بسور الكورنيش، والحجر الهاشمي، بالإضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك.

ممشي اهل مصر

وأكد اللواء خالد فودة أن المرحلة الأولى من كورنيش الطور تضمنت ممشى أهل مصر، وشارع 306، بالإضافة إلى الشاطئ العام، وطريق حمام موسى، وبلغت تكلفة هذه المرحلة قرابة مليار جنيه، وجرى افتتاحها منذ عامين، مشيرًا إلى أنه قرر عمل صيانة للمشى سنويا للحفاظ على ممتلكات الدولة، وحذر المواطنين من إتلاف المشروعات العامة لأنها ملك الجميع.