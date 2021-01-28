تمهيد طرق مزارع الجبيل بالطور وتطوير كورنيش جنوب سيناء بـ30مليون جنيه

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس، حملة موسعة لتمهيد الطرق بين المزارع التي توجد بقرية الجبيل التابعة لمدينة طور سيناء.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تطوير قرية الجبيل في إطار توجهات الدولة نحو العمل على تطوير القرى البدوية، وتوفير كافة الخدمات والبنية التحتية داخل القرى، والقضاء على المناطق العشوائية، من خلال بناء المنازل البدوية التي يفضل بدو جنوب سيناء العيش بها.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم، أنه جرى شن حمله لتمهيد الطرق التي تربط بين المزارع بالقرية، وجاري تمهيد الطريق الرابط بين شاطئ قرية الجبيل وال ٦٠ منزل بدوي، ودار المناسبات الجديدة، وعدد من المزارع بعرض ٦أمتار، وسيجري تواصل تمهيد باقي الطرق تباعًا.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى تطوير طريق مدخل قرية الجبيل، وتطوير ورصف عدد من الطرق الداخلية بالقرية، وإنشاء سور حول المقابر التي تقع داخل الكتلة السكنية بالمدينة، وذلك بتكلفة تتعدى 8 مليون جنيه، إضافة ازدواج طريق الجبيل الجديد، وتركيب خط طرد محطة صرف صحي بالقرية.

وأكد أنه سيجري تطوير طريق الكورنيش بداية من منطقة ديوان عام المحافظة حتى القرية بطول 4.5 كيلو متر، وبتكلفة تتخطى 30 مليون جنيه، وذلك ضمن المرحلة الثانية لتطوير مدينة الطور والذي وتتضمن استكمال تطوير طريق الكورنيش حتى قرية الجبيل، وتطوير المسرح الصيفي المكشوف، وقصر ثقافة مدينة الطور، واستكمال شارع 306، وتطوير منطقة حمام موسى وإسنادها لشركة عالمية لتحويلها إلى مشفى علاجي عالمي، موضحًا أن لتطوير طريق حمام موسي يتضمن إقامة ممشى سياحي متكامل وإقامة ممشى خاص بالدراجات وأخر للسيارات، وممشى للمواطنين، مع إنارة الطريق بالكامل للحد من الحوادث التي تحدث بالمنطقة .