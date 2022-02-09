«فودة»: الانتهاء من تطوير طريق طور سيناء الساحلي أبريل المقبل

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، اليوم، إن المحافظة رفعت المبالغ المخصصة لتطوير الطرق الداخلية بكل المدن، موضحا أن هناك طرق أعيد رفع كفائتها وأخرى يُجرى تطويرها وتوسعتها.

وأشار إلى أن المحافظة حصلت على الطريق الداخلي بطور سيناء من هيئة الطرق والكباري، وأصبح ضمن خطة التطوير لأنه طريق حيوي، إضافة إلى تطوير طرق داخلية في مدينتي رأس سدر وشرم الشيخ.

طريق الطور الساحلي

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن طريق الطور الساحلي أُسند تطويره إلى الهيئة الهندسية، ويبلغ طوله نحو 9 كيلو مترات في الاتجاهين، مشيرا إلى أنه جرى إزالة الجانب الأيسر من الطرق باتجاه قرية الوادي للبدء في أعمال التطوير، حيث جرى وضع مخطط ليصبح الطريق مزدوج بالاتجاهين وكل اتجاه يضم ثلاث حارات للسيارات.

وذكر أنه تم وضع ميادين جديدة على الطريق الداخلي وعمل تقاطعات لخدمة الحركة المرورية بمدينة الطور، موضحا أن الطريق يخدم جامعة الملك سليمان، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي في أعياد تحرير سيناء.

13 مليون جنيه لتطوير طرق رأس سدر

وقال علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر لـ«الوطن»، إن خطة الطرق هذا العام بالخطة الاستثمارية 2021 / 2022، بلغت نحو 13 مليون جنيه بطول 6 كيلو مترات وتشمل طريق القري السياحية، وبعض الطرق الداخلية.

وتابع أنه جرى البدء في رصف شارع قباء برأس سدر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية التي تقام بشرق المدينة، وشملت تركيب بلدورات، ورصف، وتركيب أعمدة إنارة.

وأكد رئيس المدينة، أن جميع الشوارع المرصوفة روعي في عملية الإنشاء إقامة عديات أسفلها لاستغلالها في توصيل المرافق الحيوية من مياه وكهرباء واتصالات.