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«معلومات الوزراء»: زيادة ملحوظة في صادرات مصر للتجمعات الدولية في 2021

كتب:

محمد مجدي
09:47 ص | الأربعاء 22 يونيو 2022
مجلس الوزراء- صورة تعبيرية

مجلس الوزراء- صورة تعبيرية

استعرض الإنفوجرافيك، بيانات جديدة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سلطت الضوء على الزيادة الملحوظة في صادرات مصر لعدد من التجمعات الدولية سواء كانت مصر عضوًا بها أم لا.

صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية تحتل المرتبة الأولى

فقد بلغت قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية التي تتضمن مصر، 35 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة 22%، مقابل 38 مليار دولار واردات.

وقد جاءت صادرات مصر لمنطقة التجارة الحرة العربية بالمرتبة الأولى، بقيمة 11 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة 6%، يليها تجمع الإسكوا بإجمالي 8 مليارات دولار، بنسبة زيادة 3.5%، ثم الكوميسا بالمرتبة الأخيرة بإجمالي 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 31%.

كما بلغت قيمة صادرات مصر للتجمعات الدولية التي لا تشمل مصر، 20 مليار دولار في 2021، بنسبة زيادة 77%، مقابل 38 مليار دولار واردات.

لتأتي صادرات مصر للاتحاد الأوروبي بالمرتبة الأولى، بقيمة 15 مليار دولار في 2021، وبنسبة زيادة 86%، يليها تجمع النافتا بإجمالي 3 مليارات دولار، بنسبة زيادة 44%.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.