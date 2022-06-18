أبرز صادرات مصر في مارس 2022 .. أرز ومنتجات ألبان وعطور «انفوجراف»

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية للتجارة الخارجية عن شهر مارس 2022، وحصلت «الوطن» على نسخة من بيانات النشرة الصادرة عن الجهاز في يونيو الجاري.

وتضمنت النشرة بيانات عن أهم صادرات السلع الغذائية والاستهلاكية.

الأرز والسكر والصابون والعطور من الصادرات

ومن أبرز السلع الغذائية والاستهلاكية التي صدرتها مصر خلال شهر مارس 2022، وفقا لبيانات «التعبئة والإحصاء»، الأرز والسكر المكرر والصابون ومستحضرات التنظيف، والعطور ومستحضرات التجميل، والألبان ومنتجاتها، والملابس الجاهزة والخضار المجمد والمبرد، والتي جاءت على النحو التالي، وكما هو مبين في الانفوجراف الذي توضح فيه «الوطن» قيمة ما تم تصديره من هذه السلع:

- الألبان ومنتجاتها: 25.6 مليون دولار.

- أرز أبيض: 842 ألف دولار.

- عطور ومستحضرات تجميل: 17 مليون دولار.

- ملابس جاهزة: 24.7 مليون دولار.

- سكر مكرر: 13 مليون دولار.

- خضار مجمد ومبرد: 27.8 مليون دولار.

- صابون ومستحضرات تنظيف: 29.5 مليون دولار.