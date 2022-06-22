«الأرصاد» تحذّر من طقس الجمعة والسبت.. وارتفاع طفيف في الحرارة غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أنّ الأجواء لطيفة خلال فترات النهار والليل.

كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي، في برنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على شاشة الفضائية المصرية، أنّ طقس اليوم يشهد وصول كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، محمّلة بكميات من الرطوبة، فضلا عن وجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، يتسبب في حالة من عدم الاستقرار خلال فترات النهار.

طقس على حار نهارًا معتدل ليلًا

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، تشهد طقس حار، بينما الطقس في المحافظات المطلة على البحر المتوسط، يكون مائل للحرارة، وشديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار.

وأشارت غانم، إلى نشاط الرياح خلال فترات المساء، حيث تتراوح سرعته بين 30 و40 كيلو متر في الساعة، ما يقلل شعور المواطنين بنسب الرطوبة في الجو، ويعمل على زيادة الشعور بالأجواء المعتدلة بعد فترات الظهيرة، لافتة إلى استمرار هذه الأجواء خلال فترات المساء والساعات الأولى من الليل.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس الغد يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، بقيمة تتراوح بين 2 لـ3 درجات، موضحة أنّه رغم بداية فصل الصيف أمس، إلا أنّ الأجواء ما زالت مستقرة خلال فترات النهار.

وأكدت غانم، أنّ متوسط درجات الحرارة بذروة الارتفاع بيومي الجمعة والسبت سيصل إلى 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، موضحة أنّ ارتفاع نسبة الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، يزيد الشعور بارتفاع الحرارة.