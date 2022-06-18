«الأرصاد»: فصل الصيف يبدأ يوم الثلاثاء.. وارتفاع الرطوبة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أننا على أعتاب فصل الصيف، المقرر أن يبدأ، يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 يونيو 2022، ويستمر لمدة 3 أشهر، حيث يعتبر فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارا في الأحوال الجوية، فتتأثر البلاد معظم أيام فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي.

منخفض الهند الموسمي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة

وشرحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا ارتفاع في نسب الرطوبة، التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، مشيرة إلى أن فصل الصيف يشهد امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

نشهد اليوم أجواء حارة على شمال البلاد وشديدة الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات حرارة طقس اليوم حول المعدل الطبيعي خلال هذه الفترة من العام، حيث نشهد اليوم أجواء حارة على شمال البلاد وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكنها حول المعدلات الطبيعية خلال هذا الوقت من السنة ولا توجد زيادة في درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أسبوع مقبل.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة التي تشهدها أغلب مدن ومحافظات الجمهورية اليوم، والتي تكون كالآتي:

القاهرة 34 23

الإسكندرية 29 21

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

مطروح 27 21

السلوم 29 21

سيوة 35 20

بورسعيد 29 21

دمياط 29 23

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 31 22

رفح 30 21

رأس سدر 36 24

نويبع 37 25

طابا 36 25

كاترين 30 18

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 35 24

بني سويف 35 24

المنيا 36 24

أسيوط 36 24

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 27

الوادي الجديد 39 26

شلاتين 36 25

حلايب 33 27

رأس حدربة 32 28.