الأرصاد تعلن الحرارة على القاهرة والجيزة الآن.. وتحذيرات من التعرض للشمس

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه طبقا لمحطات الرصد التابعة للهيئة، فإن درجة الحرارة الأن على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية، مشيره إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة خلال الساعات القليلة القادمة لتتجاوز هذا الحاجز.

وطالب الخبراء بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، الإكثار من شرب السوائل الباردة كالعصائر، ارتداء غطاء للرأس أثناء التعرض المباشر لأشعة الشمس، فضلا عن ضرورة ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون على مدار اليوم.

توقعات بوصول الحرارة إلأى 43 درجة

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة خلال فترة الظهيرة 43 على القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال الصعيد أما في جنوب الصعيد تصل لـ 45 درجة مئوية وأخيرا السواحل الشمالية 36 درجة مئوية، لافته إلى أنه الرياح تنشط أحيانا مساء على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومحافظات الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ومن جهتها كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المتوقع انخفاض الحرارة غدا الأحد 12 يونيو، إذ تشهد البلاد انكسار موجة ارتفاع الحرارة التي شهدتها اليوم، حيث تنخفض الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري بقيم تتراوح ما بين 7 لـ 8 درجات، بينما تنخفض في شمال الصعيد ما بين 4 لـ 5 درجات.

درجات الحرارة الأحد 12 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 27.

درجات الحرارة الإثنين 13 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.